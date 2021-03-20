Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA

STAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Arda Kardeşler

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN Sports 1

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Ayite, Sandro

TEKNİK DİREKTÖR: Özcan Bizati

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek moral bulmak istiyor. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen lacivert-beyazlı takım, dış sahada 11 Ocak'tan bu yana süren galibiyet özlemine de son vermeyi hedefliyor. İstanbul temsilcisi, deplasmanda son galibiyetini 18. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek elde etmişti.

Yaptığı maçların 8'ini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 31 puanla 15. sırada girdi. Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği ise 24 puanla son sırada yer alıyor. İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.