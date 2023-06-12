Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig Gençlerbirliği
ABONE OL

Gençlerbirliği'nde başkan Niyazi Akdaş istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Niyazi Akdaş, görevinden istifa etti. Başkent temsilcisi, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Gençlerbirliği'nde başkan Niyazi Akdaş istifa etti
AA

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünde başkan Niyazi Akdaş, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Akdaş, yaptığı yazılı açıklamada, iki sezondur zor şartlarda yönetim kurulu başkanlığını elinden geldiği kadar çabalayarak sürdürmeye çalıştığını belirtti.

Bu konuda kısmen başarılı olduğunu vurgulayan Akdaş, "Taraftarımıza söz verdiğim gibi, 'bu takım düşer' denmesine rağmen ligde tutmayı başardık. İlk yarı 7 puan alıp, ikinci yarı 31 puan toplayarak tarihte ligde kalan başka bir kulüp yoktur. Görev yaptığım süre zarfında hatalarımız tabii ki oldu ama bu zor şartlar altında hata yapmamak da mümkün değildi. Bugünden itibaren üzülerek bu onurlu görevime son verme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Niyazi Akdaş, aldığı bu kararın başkanlık yapma arzusunda olanların önünü açacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzde yapılacak olan seçimli genel kurulda şirketleşme ve borçlanma yetkisinin alınması ve tüzük tadilatının yapılması gerekmektedir. Ben başkanlık yaptığım bu dönemde bütün çabalarıma rağmen camiamızı birleştirmeye muvaffak olamadım. İnşallah bundan sonra gelecek yönetim bunu başarır. Değerli yönetim kurulu üyeleri, idareciler, futbolcular ve kulüp çalışanları haklarınızı helal ediniz. Benim sizlere hakkım geçtiyse helal olsun. Sizleri herhangi bir şekilde kırdıysam beni affediniz."

Gençlerbirliği'nden olağanüstü genel kurul kararı

Kulüpten yapılan açıklamada ise Gençlerbirliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun acil toplanıp, Kulüp Başkanı Niyazi Akdaş'ın istifasının değerlendirildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp menfaat ve geleceğini düşünerek, yeni yönetim kurulu üyelerini belirlemek ve kulübümüze başkanlık yapacak yeni Gençlerbirliği gönüllülerinin de önünü açmak, kulübümüze hizmet ve katkı sunmak fırsatını yaratmak amacıyla 'olağanüstü seçimli genel kurul' kararı almış bulunmaktayız."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe transferi açıkladı! Ryan Kent imzayı attı! (Ryan Kent kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?)
FUTBOL Fenerbahçe transferi açıkladı!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz'la devam ediyoruz
FUTBOL "Kuntz'la devam ediyoruz"
Flaş iddia: Fenerbahçe Vincenzo Montella ile anlaştı
FUTBOL Flaş iddia: F.Bahçe Montella ile anlaştı
Ali Koç: Kulüplerin büyük çoğunluğu Mehmet Büyükekşi'yi destekliyor
FUTBOL "Kulüpler Büyükekşi'yi destekliyor"
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'den 'veda' gibi paylaşım!
FUTBOL İrfan Can'dan 'veda' gibi paylaşım!
Galatasaraylı Lucas Torreira'ya İtalya'dan talip!
FUTBOL İtalyanlar peşinde!
Fenerbahçe Jorge Jesus'a veda etti!
FUTBOL Fenerbahçe Jorge Jesus'a veda etti!
Selahattin Baki'den Arda Güler için transfer açıklaması!
FUTBOL Arda Güler için transfer açıklaması!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri! - BJK Haberleri
FUTBOL Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sesleri!
İşte Beşiktaş'ın Rebic planı! Teklif... - BJK Transfer Haberleri
FUTBOL İşte Beşiktaş'ın planı! Teklif...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.