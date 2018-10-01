Öne Çıkanlar
Gençlerbirliği
Futbol
Haberler > Futbol

Gençlerbirliği Süper Lig'e koşuyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de 7'de 7 yapan Gençlerbirliği, emin adımlarla Spor Toto Süper Lig'e gidiyor

01 Ekim 2018 Pazartesi, 10:49 | Güncelleme: DHA

Geçtiğimiz yıl onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Süper Lig'den düşen Başkent takımı, Spor Toto 1'inci Lig'de oynadığı 7 maçtan da zaferle ayrıldı. 21 puanla zirvede yer alan Kırmızı-siyahlı ekip, en yakın takipçisi Boluspor'un 2 puan önünde bulunuyor.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nın yenilenmesi nedeniyle maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayan Gençlerbirliği, burada sırasıyla Hatayspor, Eskişehirspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Afjet Afyonspor'u devirdi. Başkent takımı konuk olduğu Altınordu, Osmanlıspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarından da 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Ligin ilk 7 haftasında rakip kalelere 15 gol bırakan Gençlerbirliği, kalesinde de sadece 2 gol gördü. Ankara temsilcisinde Mert Nobre, Bekir Yılmaz ve Nadir Çiftçi de attıkları 3'er golle takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

İLK YARI SUSKUN
Bu arada Gençlerbirliği'nin oynadığı son 4 maçın ilk yarıları golsüz tamamlanırken, Kırmızı-siyahlılar ikinci yarı attığı gollerle sonuca gitti.

ERKAN SÖZERİ FARKI
Sezon başında Ümit Özat'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Erkan Sözeri, Kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 8 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sözeri, 7 lig, 1 de Türkiye kupası galibiyetiyle başarının mimarı oldu.

RAKİP ALTAY
Başkent ekibi, Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında İzmir temsilcisi Altay'ın konuğu olacak. 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER