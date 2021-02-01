Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza attı. Başkanımız Murat Cavcav, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

Mehmet Altıparmak'ın yardımcılıklarını Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumluları Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın'ın yapacağı belirtildi.