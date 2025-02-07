Gençlerbirliği'nden forvete çifte takviye

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, forvete çifte takviye yaptı.

Leo Gaucho

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Endonezya 1. Lig ekiplerinden Borneo'nun formasını giyen 23 yaşındaki Leo Gaucho ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilyalı santrafor, bu sezon 19 maçta 9 gol attı.