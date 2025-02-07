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        Haberler Spor Transfer Gençlerbirliği'nden forvete çifte takviye - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği'nden forvete çifte takviye

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Rumen Daniel Popa ve Leo Gaucho olarak bilinen Brezilyalı Leonardo Andriel dos Santos'u transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:13
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        G.Birliği'nden forvete çifte takviye
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, forvete çifte takviye yaptı.

        Leo Gaucho
        Leo Gaucho

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Endonezya 1. Lig ekiplerinden Borneo'nun formasını giyen 23 yaşındaki Leo Gaucho ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Brezilyalı santrafor, bu sezon 19 maçta 9 gol attı.

        Daniel Popa
        Daniel Popa

        Kırmızı-siyahlılar, Romanya'nın FCSB takımından 29 yaşındaki Daniel Popa'yı da 1,5 yıllığına kadrosuna kattı.

        Popa, bu sezon FCSB ile ligde 15, Avrupa kupalarında ise 12 maça çıktı. Rumen futbolcu, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 2 gol kaydetti.

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