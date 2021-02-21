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Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması

Gençlerbirliği, Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan Giovanni Sio'nun kan değerlerinde standart dışı değer saptandığını ve bu süreçte antrenmana çıkmayacağını duyurdu

Gençlerbirliği'nden Sio açıklaması

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada "İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası rahatsızlanan sporcumuz Giovanni Sio ‘nun Ankara Acıbadem Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde bazı kan değerlerinde standart dışı değerler saptanmıştır.

Ankara Acıbadem Hastanesi’ndeki uzman doktorlar tarafından kulübümüze “konsültasyonlar sonucunda teşhis için daha ileri tetkikler gerektiği ve futbolcunun bu süreçte antrenmana çıkmasının sakıncalı olabileceği” yönünde görüş bildirilmiştir.

Bu süreçte Ankara’da bulunan futbolcumuzun sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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