Gençlerbirliği, Samsunspor'dan Gaetan Laura'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig'de 8. sırada yer alan Gençlerbirliği, son olarak Yılport Samsunspor forması giyen Gaetan Laura'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Devre arası transfer çalışmalarını tamamlayan Gençlerbirliği, sezonun ilk yarısında Yılport Samsunspor forması giyen Gaetan Laura ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Profesyonel futbol hayatına US Alençon takımı ile başlayan Laura'nın, daha önce Fransa'nın ve İtalya'nın bazı kulüplerinde forma giydiği ve son olarak Türkiye'de Yılport Samsunspor'da oynadığı belirtilerek, 28 yaşındaki forvet oyuncusunun 2022-2023 sezonunda Yılport Samsunspor formasıyla 1. Lig'de 27 maçta 11 gol, 5 asistlik performansıyla dikkati çektiği kaydedildi.