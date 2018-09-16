Gençlerbirliği - Sanica Boru Elazığspor rakamlar

Gençlerbirliği ve Sanica Boru Elazığspor, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. Gençlerbirliği 12 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sanica Boru Elazığspor 1 puanda ve 17. sırada. Gençlerbirliği, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sanica Boru Elazığspor son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 809. İddaa'da Gençlerbirliği kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Sanica Boru Elazığspor kazanır 8.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Gençlerbirliği önceki hafta Sanica Boru Elazığspor mücadelesinde 3-1 kazandı.

Sanica Boru Elazığspor, Gençlerbirliği karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Gençlerbirliği, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği, kendi sahasında 6 gol attı, 0 gol yedi.

Sanica Boru Elazığspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sanica Boru Elazığspor, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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