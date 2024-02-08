Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Hakeme maçı niye bitirmediğini sordum - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Hakeme maçı niye bitirmediğini sordum

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımda yaşanan maddi sorunlara işaret ederek, "Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor." dedi. Hakemle ilgili de açıklamalarda bulunan Kaloğlu, "Hakeme maçı niye bitirmediğini sordum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 23:03 Güncelleme: 08.02.2024 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hakeme maçı niye bitirmediğini sordum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatmalarında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak elenen Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, takımda yaşanan maddi sorunlara işaret ederek, "Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor." dedi. Hakemle ilgili de açıklamalarda bulunan Kaloğlu, "Hakeme maçı niye bitirmediğini sordum, geç bitirdiği için golü yedik" ifadelerini kullandı.

        Kaloğlu, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trabzonspor'a uzatmalar sonunda 2-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü bir takımla karşılaştıklarını söyledi.

        Trabzonspor'u tebrik eden Kaloğlu, "Rakibi iyi analiz ettik. Kupada bu tura gelene kadar forma şansı verdiğimiz oyuncuları bu maçta da oynattık. Açıkçası onların hakkıydı da. Çok iyi oynadılar." diye konuştu.

        REKLAM

        Bordo-mavili takımın beraberlik golünü, normal sürenin son anlarında bulduğunu hatırlatan Kaloğlu, şöyle devam etti:

        "Hakeme niye bitirmediğini sordum. 'Hocam 10 saniye kalmıştı' dedi. Bilmiyorum ama iş yine bizdeydi, topu ileride tutmalıydık. Buğra dripling yapıp ileriye doğru gitse maçı bitirecekti. Maalesef tecrübesizlik oldu. İlk uzatma devresinin son saniyesinde yine gol yedik. İki son saniye golleri elenmemize sebep oldu. Bu sahaya rağmen çocukların gösterdiği mücadeleden memnunum. Açıkçası üzüldük ama takımımı kutluyorum."

        Hakemin yönetimiyle ilgili soruya Kaloğlu, "Hakem genel anlamda kötü maç yönetmedi ama takdir haklarını genelde Trabzonspor'dan yana kullandı. Bana göre en büyük bariz hatalarından biri artık maç bitmişti, bitirebilirdi. Top üçüncü bölgeye düştüğü için devam ettirdi. Bu da bizim gol yememize sebep oldu." yanıtını verdi.

        Kaloğlu, transfere ilişkin soru üzerine ise şunları kaydetti:

        "Kadromuzdan 4-5 oyuncuyu biraz da maddi nedenlerden dolayı kaybettik. En çok oynattığımız oyuncular gitti. Bazı şeylerin toparlanmasını bekliyorum. Yalnızlığımız devam ediyor ama çocuklar onurlu bir şekilde mücadelelerini sürdürüyor. Biz iyi olmaya devam edeceğiz ama eksiklerimiz var. Takviye yapmamız lazım ama önceliğim, takımın içindeki maddi sorunların çözülmesi. Bununla ilgili bir şeyler bekliyoruz ama şu anda gelişme yok."

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya kendisi hakkındaki güzel sözleri için teşekkür eden Kaloğlu, "İyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Halen tam hoca olduğumu düşünmüyorum, gelişiyorum. Elimdeki imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyorum, pes etmiyorum. Destek görmediğimi de düşünüyorum. Bu konuda da üzgünüm. Ekibimle iyi işler yapıyoruz, gelişmeye devam edeceğim. Hedefim çok büyük, Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Trump, adaylığı önündeki bir engeli daha aştı
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Kahreden olay! Tramvay yoluna giren torununu kurtarmak istedi
        Muleka ipten aldı!
        Muleka ipten aldı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        UEFA, gelir dağılımını açıkladı!
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        Prof. Ayaydın projelerini Habertürk'e anlattı
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        AB, amalgam dolguyu yasaklıyor
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Yapay zeka tehlikesine karşı buluştular
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de herkes aç
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Beşiktaş yeni forma sponsorunu açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        KKM'de 1 trilyon liralık erime
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 32 bin konut teslim edeceğiz"
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        AYM Başkanı'ndan 153'üncü madde hatırlatması
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Bir yılda 45 kilo verdi
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek
        Amerikan Tabipler Birliği öneriyor! Bel ve boyun ağrılarının giderilmesinde ilk seçenek