Gençlerbirliği yükselişini sürdürdü

Spor Toto 1. Lig'de son 5 haftada 4 galibiyet alan Gençlerbirliği, play-off hattına yaklaştı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki başkent ekibi, son 5 haftada hanesine 12 puan yazdırdı.

Üst üste kaybettiği 3 maçın ardından ligin 14. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 2-0 yenen kırmızı-siyahlılar, daha sonra deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

16. hafta mücadelesinde sahasında Altaş Denizlispor'u son dakikalarda bulduğu golle 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Gençlerbirliği, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldu.

Ligin 18. haftasında dün NasaDoge Menemenspor'u ağırlayan başkent temsilcisi, 10 kişi kalan rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek son 5 haftada 4. galibiyetini elde etti. "Hat-trick" yapan Breziyalı golcü Sandro Lima, karşılaşmanın yıldızı oldu.

13. hafta sonunda 14. sıraya gerileyen Gençlerbirliği, 5 haftalık süreçte topladığı 12 puanla üst sıralara tırmandı. Yılport Samsunspor ile 26 puana sahip başkent ekibi, averajla rakibinin arkasında 7. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği, sezonun ilk yarısını Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanında kapatacak. İstanbul'da 26 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.