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Gençlerbirliği’nde Murat Cavcav dönemi sona eriyor

Gençlerbirliği’nde 5 senedir başkanlık koltuğunda oturan Murat Cavcav, bugün gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olmayacağını açıkladı

Gençlerbirliği’nde Murat Cavcav dönemi sona eriyor

Gençlerbirliği Kulübü’ne 2017 yılında başkan olarak seçilen Murat Cavcav, bugün gerçekleştirilecek olan seçimli olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa tekrar aday olmayacağını bildirdi. Cavcav, “Aslında bugüne kadar en fazla bu iki kelimenin eksikliğini hissettik; saygı ve sevgi. Bu iki kelime çok şeyi değiştirebilirdi ama olmadı. Umarım bugünden sonra saygı ve sevgi camiamızdan eksik olmaz. Gençlerbirliği, ailemin bir parçası, babamı paylaştığım bir kardeş benim için. Bu büyük camiada başkanlık görevi de nasip oldu. Onur ve gururla bu görevi yerine getirdim” dedi.

“4 YIL BOYUNCA HEM İÇERDE, HEM DIŞARDA SÜREKLİ HEDEF OLDUM”

Kulübe başkanlık yaptığı süreçte çok fazla eleştirilere maruz kaldığını belirten Cavcav, “Eleştirilecek pek çok nokta muhakkak var ancak şunu bilmenin gönül rahatlığıyla görevimden ayrılıyorum; Ne Gençlerbirliği’nin bir kuruşuna tamah ettim ne de Gençlerbirliği’nin menfaatini kendi menfaatimden geride tuttum. Benim için hep Gençlerbirliği vardı, ilk Gençlerbirliği vardı. Eleştirmek, hakaret etmek, yaftalamak, çamur atmak kolay. Bu 4 yıl boyunca hem içerde, hem dışarda sürekli hedef oldum. Ben Gençlerbirliği’ni sevmekten vazgeçmedim. Ben ve birlikte yürüdüğüm arkadaşlarım, hatalarımızı da doğrularımızı da üstlenerek görevden ayrılıyoruz. Bugünden sonra Gençlerbirliği’nin mutluluğunu isteyen bir taraftarım. Bugün sadece bu kulübün başkanlığından ayrılıyorum. Hiçbir zaman Gençlerbirliği’nin gönlümdeki yeri değişmeyecek” ifadelerine yer verdi.

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