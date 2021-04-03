Gençlerde kalın bağırsak kanseri görülme sıklığı artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Gençlerde kalın bağırsak kanseri görülme sıklığı artıyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbiş, gençlerde kalın bağırsak kanseri görülme sıklığının arttığını belirterek, "Son dönemde kalın bağırsak kanser tanısı alan hastaların yüzde 15'i 40 yaşının altında." dedi.

Gençlerde kalın bağırsak kanseri görülme sıklığı artıyor
AA

İbiş, AA muhabirine, halk arasında kalın bağırsak kanseri diye bilinen kolon ve rektum kanserlerinin "kolorektal kanserler" olarak isimlendirildiğini söyledi.

Kalın bağırsak kanserlerinin de sık görülen kanserler arasında yer aldığını ifade eden İbiş, hastalık görülme sıklığının genç yaş kuşağında artmaya başladığını bildirdi.

İbiş, sanayi ve teknolojinin getirdiği yaşam biçimi ve beslenmedeki olumsuz değişikliklerin kalın bağırsak kanser sıklığında yükselişe neden olduğunu anlattı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, cinsiyet ayrımı olmaksızın akciğer ve meme kanserinden sonra en sık görülen üçüncü kanser türünün kalın bağırsak kanseri olduğuna işaret eden İbiş, "Aynı verilere göre, ölüm riski bakımından ise kolorektal kanserler, akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta ölümcül olan kanser türüdür." dedi.

- "Son dönemde tanı alan hastaların yüzde 15'i 40 yaşının altında"

Kolorektal kanserlerin erken evrede veya sınırlı hastalık evresinde teşhis edilmesi durumunda yaşam oranının oldukça yüksek olduğunun altını çizen İbiş, geç evre veya uzak organlara yayılması evresinde tanı konulması durumunda yaşam beklentisinin kısaldığını anlattı.

Prof. Dr. İbiş, şunları söyledi:

"Ulusal kalın bağırsak kanser tarama protokollerine uyum da maalesef son derece sınırlı kalmaktadır. Bu durumun kaçınılmaz bir sonucu olarak geç kalınmış ileri evre kalın bağırsak kanserleriyle karşı karşıya kalmaktayız. Uluslararası tarama protokollerinde genel olarak belirlenen 50 yaş sınırı, bazı raporlarda 45 yaşına düşürülmüştür. Buna rağmen son dönemde kalın bağırsak kanser tanısı alan hastaların yüzde 15'i 40 yaşının altındadır. Yani genç yaş kuşağında artan bir kalın bağırsak kanser sıklığını gerçek yaşamda kendi hastalarımızda da görmekteyiz."

- Belirtilere dikkat

İbiş, Sağlık Bakanlığınca Kolorektal Kanser Tarama Programı'nın ulusal standartlarının belirlendiğini ve programın oldukça etkin ve kolay ulaşılabilir içerikle hizmete sunulduğunu vurguladı.

Taramalara katılacak hedef kitlede farkındalığın artması gerektiğini dile getiren İbiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradaki en büyük sorun kalın bağırsak kanser tarama hizmetinin muhatabı olan hedef kitlenin kendisini muhatap kabul etmemesidir. Tarama programlarını daha aktif hale getirmek ve farkındalığı artırmak için buna özel farkındalık hafta-aylarının olması oldukça etkilidir. Bununla birlikte tarama yaptıran bireylerin kendi çevrelerinde bunu pozitif yolla paylaşması da tarama programına katkı sağlayacaktır."

Prof. Dr. İbiş, bağırsak alışkanlığı veya dışkılama alışkanlığında değişiklik, dışkıda aşikar veya gizli kan olması, karında rahatsızlık hissi, ağrı, kramp olması, halsizlik ve yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı olması durumunda hemen doktora başvurulması gerektiği uyarısında bulunarak, bu belirtilen bulgulardan bağımsız olarak ailesinde kalın bağırsak kanser hastalığı olanların daha fazla risk altında bulunduğuna dikkati çekti.

İbiş, "Bu belirtilen nedenlerle kalın bağırsak kanser riski taşıyan 50 yaş üstü tüm sağlıklı bireyler ve yüksek riskliler tarama programına katılmalı." dedi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Prof. Dr. İsmail Balık'tan yeni mutasyon uyarısı! - Haberler
SAĞLIKYeni mutasyon uyarısı!
50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu? Aşıda son durum: 50 yaş üstü aşı ne zaman?
SAĞLIK50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu?
Kanada'da o maskeler yasaklandı! - Haberler
SAĞLIKKanada'da o maskeler yasaklandı
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden ...
Sağlık Bakanlığı Pfizer-BioNTech aşısı kimlere yapılır? İşte Pfizer aşı kılavuzu
SAĞLIKSağlık Bakanlığı yayımladı! O kişilere ...
Sprey aşı kaç doz ve kimlere uygulanacak? - Haberler
SAĞLIKSprey aşı kaç doz ve kimlere uygulanacak?
Araştırmacılar dişleri yeniden çıkarmanın yolunu buldu - Haberler
SAĞLIKAraştırmacılar dişleri yeniden çıkarmanın yolunu ...
Bir yılda 90 kilo verdi, hayatı değişti
SAĞLIKKilo verdi hayatı değişti!
ABD ilaç şirketi Johnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Covid-19 aşı denemelerine başladı
SAĞLIKJohnson and Johnson, 12-17 yaş aralığına Covid-19 aşı ...
SON DAKİKA 2 Nisan Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI... Corona vaka sayısı ve vefat sayısı! İşte son durum
SAĞLIKİşte Koronavirüs vaka ve vefat sayısı!