Haberler Gündem Gençlere 10 GB ücretsiz internet hediyesi: Öğrencilere 10 GB internet nasıl alınır ve ne zaman verilecek?

Gençlere 10 GB ücretsiz internet hediyesi: Öğrencilere 10 GB internet nasıl ve ne zaman alınır? Üniversite öğrencisi gençlere 10 GB internet hediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 26 Eylül'de düzenlenen Kabine Toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, öğrencilere 10 GB ücretsiz internet ile ilgili detayları duyurdu. Bu noktada gözler "Gençlere 10 GB internet nasıl alınır ve ne zaman verilecek?" sorusuna çevrildi. İşte, gençlere 10 GB bedava internet hakkında detaylar... Habertürk Giriş: 27.09.2023 - 13:52 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:52 facebook

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlere 10 GB internet verileceği müjdesini açıkladı. 26 Eylül'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan "Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söylemiştik, Kabine Toplantımızda bu kapsamda önemli kararlar aldık." sözleriyle gençlere 10 GB bedava internet hediyesini duyurdu. Peki, öğrencilere 10 GB internet nasıl alınır ve ne zaman verilecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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ÖĞRENCİLERE BEDAVA İNTERNET ŞARTLARI NELER? Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere ücretsiz 10 GB internet desteğine ilişkin şunları söyledi; Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. 9 bin 500 lirayı geçmeyen telefon ve bilgisayar için 5 bin 500 liraya kadar teknoloji desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne bilgisayarlar için ise yüzde 16,7'sine kadar tutarda destek sağlayacağız.