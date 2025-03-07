"Gençlere evlilik öncesi kurs verilsin" önerisi

AK Parti İstanbul Milletvekili Cevizoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Komisyon olarak kadınlar için verimli araştırma ve incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Cevizoğlu, komisyonun çalışmalarını 21 Mart itibarıyla sonlandıracağını bildirdi.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaşan Cevizoğlu, bugüne kadar 20 toplantı gerçekleştirdiklerini, akademisyenler dahil yaklaşık 35 kurum temsilcisini dinlediklerini aktardı.

Kadınların toplum içinde daha güçlü ve mutlu olduğu bir Türkiye için gayret ettiklerini vurgulayan Cevizoğlu, iki cilt halinde hazırlayacakları raporu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

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"EVLİLİK SERTİFİKASI VERİLMELİ"

Kadına karşı şiddeti sıfıra indirebilmek için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Cevizoğlu, Yargı Reform Stratejisi Belgesi'ndeki bu konudaki düzenlemeleri hatırlattı.

Komisyona bir öneride de bulunduğunu aktaran Cevizoğlu, "Şiddeti önlemek ve evlilikteki uyumu sağlamak için gönüllülük esasına dayalı olarak evlilik öncesi gençlerimize kurslar ve kursun sonunda da evlilik sertifikası verilmeli." diye konuştu.

Cevizoğlu, kadınların toplumsal yaşamda ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenmesi için istihdamın artırılması, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi, toplumsal hayatta, iş yerlerinde önemli yerlere gelmeleri için yapılması gereken çalışmaların da komisyonlarının çalışmaları arasında yer aldığını kaydetti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.