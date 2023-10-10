Gençlere ücretsiz Avrupa fırsatı: Seyahat imkanı sunan AB programı DiscoverEU nedir?
DiscoverEU projesi bu yıl 36 bin gence ücretsiz Avrupa seyahati fırsatı sunacak. Ülkemizdeki gençlerin Avrupa'yı keşfetmesine olanak sağlayan bu program eşsiz fırsatları beraberinde getiriyor. Peki, DiscoverEU nedir, başvuru şartları neler ve hangi ülkeleri kapsıyor?
Ülkemizde yaşanan döviz kuru farkı nedeniyle yurt dışı seyahatlerine çıkmak oldukça zorlaşmış durumda. Ancak gençlere alternatif sunan AB programı DiscoverEU ücretsiz bir şekilde Avrupa'yı keşfetme imkanı sunuyor.
Avrupa Birliği çatısı altında faaliyet gösteren Erasmus+ kapsamında 2018 yılında başlayan DiscoverEU progamına ülkemizden başvurular kabul ediliyor.
DİSCOVEREU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
DiscoverEU programına yalnızca AB üyesi veya Eramus+ programına dahil olan ülkelerde ikamet eden gençler başvurabilir. Yani Türkiye'deki gençler de DiscoverEU programına başvuru hakkına sahip. Ancak programa yalnızca 18 yaşındaki gençler başvurabiliyor.
Gençler tek başına veya en fazla beş kişiden oluşan ekip kaydıyla programa grup olarak başvurabilir. Programa kabul edilen gençlere tüm Avrupa'yı ücretsiz şekilde dolaşabilecekleri bir tren bileti veriliyor. Ayrıca DiscoverEU, Avrupa Gençlik Kartı ve katılacakları tüm etkinlikler için ücretsiz veya indirimli şekilde faydalanma fırsatı sunuyor.
DİSCOVEREU PASAPORT GEREKİYOR MU?
European Youth Portal sitesinde yer alan bilgilere göre bu ücretsiz seyahat programına katılmak isteyen gençlerin pasaport sahibi olması gerekiyor. Çünkü DiscoverEU seyahat aplikasyonu içerisindeki Interrail Pass yani ücretsiz seyahat bileti kişinin pasaport numarası ile tanımlanıyor.
DİSCOVEREU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Avrupa Gençlik Portalı (European Youth Portal) isimli internet sitesi üzerinden yapılıyor. Sitedeki ilgili bölümde yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurulması ve yine internet sitesinde yer alan yönergelerin doğru bir şekilde takip edilmesi gerekiyor.
DİSCOVEREU BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Bu yılki DiscoverEu başvuruları için son tarih 18 Ekim 2023. Programa dahil gençler, 1 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında en fazla 30 gün olmak kaydıyla Avrupa'da ücretsiz seyahat edebilecek.
Kaynak: European Union