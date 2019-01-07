Genç Başarı Eğitim Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural ile Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören imza attı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan protokol kapsamında, okullarda 'GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı' uygulanacak. Bu çerçevede öğrenciler, danışman öğretmenleri ve iş dünyasından gönüllü mentorları eşliğinde girişimcilik, finansal okuryazarlık ve istihdam edilebilirlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.
'GENÇLERİN GİRİŞİMCİ ZİHİN YAPISININ GELİŞTİRECEĞİZ'
İmza töreninde konuşan Ortaöğretim Genel Müdürü Cevdet Vural, "Öğrencilerimizi girişimcilik, ekonomi ve iş yönetimi alanlarında uygulamalı eğitim programları ve etkinliklerle buluşturacak program, gençlerimizin düşündüğünü hayata geçirebilen, girişimcilik, yenilikçi düşünme, üretkenlik, problem çözme, iletişim, iş birliği gibi günümüzün ve geleceğin beceri ihtiyaçlarına cevap verebilen, ekonomik hayatta aktif rol alan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.
Bireylerin erken yaşlardan itibaren girişimci zihin yapısına sahip olması için büyük bir inanç ve istekle çalıştıklarını belirten Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören, "Yaptığımız tüm çalışmalarımızda en büyük önceliğimiz, finansal okur yazarlık becerileri gelişmiş, sadece bugünün değil gelecekte şekillenecek dünya ekonomisine, gelişen tüketim ve üretim yapısına hızla adapte olabilecek, profesyonel yaşamda etkin rol alabilecek, düşünen, tasarlayan ve üreten gençlerin yetişmesidir" dedi.
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