Gençlerin kavgası cinayetle bitti 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir'de, iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Mehmet Ergün (22) hayatını kaybetti, B.E.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olay, Emek Mahallesi Balsu Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle şüpheli H.D. üzerinde taşıdığı bıçakla Mehmet Ergün ile B.E.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Mehmet Ergün ile B.E., ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Ergün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. B.E.'nin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.D. ise İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan H.D. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.