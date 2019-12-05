Gençlik, gönül dağının zirvesinde

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sen De Gönül Ver" sloganıyla yola çıkan gençlerin, sürdürülebilir kalkınma yolunda ürettikleri katma değerin, ülkenin gururu olduğunu belirtti.

2019 Gönüllülük Yılı hedeflerine ulaşıldığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Dünyada 1 milyarı aşan gönüllü, 109 milyon tam zamanlı çalışana eşdeğer emek üretiyor. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedef ve 169 amacın gerçekleşmesinde, olmazsa olmaz unsur gönüllülük. Sürdürülebilir kalkınma 2030 ajandasında biz, Türkiye'de gençliğimizin enerjisini gönüllülük ile buluşturmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Gönüllülük bilincinin erken yaşlarda kişiliğin bir parçası haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu aziz millette hayırseverlik duygusu fazlasıyla mevcuttur. Salih amel denilen bu duygunun hep birlikte kurumsal ve sürdürülebilir şekilde olması sağlanmalı. Adında 'Gençlik' olan Bakanlığımız, bu konuyu, bu çerçevede sahiplendi.

En önemli hedefimiz, gençlerimizin insani değerlere sahip, milli değerlere faydalı, çevre ve tabiata saygılı, toplumsal hayata aktif katkı sağlayan, temel hak ve hürriyetlerini etkin kullanan uluslararası akranlarıyla mücadele edecek şekilde yetişmelerini sağlamaktır."

GELECEK, GÖNÜLLÜLÜK İLE AYDINLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yüksek Öğrenim Kurumunun (YÖK) yanı sıra Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle imzalanan Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Gönüllülük Yılı Faaliyetleri, federasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının bilgilendirilme ve eğitimleriyle başladı.

Gönüllü arayan kurum ve kuruluşlarla gönüllü adaylarını bir araya getirmek amacıyla Genç Gönüllüler Platformu kuruldu.

Afet ve Acil Durum, Eğitim, Çevre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Spor olmak üzere 6 kategori belirlendi. Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi hazırlandı ve kamuoyuna açıklandı.

81 ilde 311 Gençlik Merkezi'nin yanı sıra üniversite gençliği de harekete geçirildi. YÖK iş birliğiyle üniversitelerde Genç Ofisler açıldı ve Gençlik Merkezleri ile iş birlikleri sağlandı.

Protokol sayesinde, sanat ve sporda yeni oluşumlar da hayata geçiyor. Artık okul ve mahalleler spor kulüpleri kurabiliyor, Tasarım-Beceri Atölyeleri'nde gençler hayallerine adım atabiliyor, Gençlik Kampları'nda bir araya gelerek gönüllülük temalı projeler üretebiliyor.

Down sendromlu çocuklara yönelik çalışmalar, huzurevi ziyaretleri, afet eğitimleri, yardım kolileri, kitap okuma etkinlikleri, kültür gezileri, diksiyon eğitimleri, "okulum rengarenk" gibi sayısız aktivite, Gençlik Merkezleri'nde üretildi, uygulandı ve gençlik, gönül dağının zirvesinde yer aldı.