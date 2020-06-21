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Gençlik Merkezi üyeleri 15 Temmuz şehidinin babasını ziyaret etti

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Gençlik Merkezi üyeleri, Babalar Günü dolayısıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın babasını ziyaret etti.

Gençlik Merkezi üyeleri 15 Temmuz şehidinin babasını ziyaret etti - DÜZCE
AA

İl Müdürü Yazıcı, ziyarette şehit Ufuk Baysan'ın babası Ramazan Baysan'ın Babalar Günü'nü kutladı. Baysan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yazıcı ve beraberindekilere teşekkür etti.Baysan ile bir süre sohbet eden Yazıcı, şehit annesi Hanife Baysan'a da hediye takdim etti.Ziyarette Yazıcı, görüntülü olarak aradığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu ile Baysan'ı görüştürdü.Topoğlu, Baysan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak en kısa sürede kendisini ziyaret etmek istediğini dile getirdi.Şehit babası Baysan, ziyarette Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile de telefonda görüştü. Aktaş, Baysan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti.- "Az da olsa acılarını dindirmek istedik"İl Müdürü Yazıcı, yaptığı açıklamada, anlamlı gün dolayısıyla şehit Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret etmek istediklerini belirterek, "Bu manalı günde yapabileceğimiz en iyi şey buydu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Hayır dualarını aldık. Bu anlamlı günde de az da olsa acılarını dindirmek istedik." diye konuştu.Şehit babası Ramazan Baysan ise Babalar Günü'nde hatırlanmanın ve ziyaret edilmenin çok güzel olduğunu söyledi.Kendisini ziyaret edenlerin çocuğu sayıldığını ifade eden Baysan, "Çok memnun oldum, sevindim. Eksik olmasınlar. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.Ziyaretin ardından şehit Ufuk Baysan'ın kabrine gidilerek dua edildi.

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