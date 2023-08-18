Haberler Gündem Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı: Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz iPhone ne kadar olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı açıkladı: Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları... Habertürk Giriş: 18.08.2023 - 18:34 Güncelleme: 18.08.2023 - 18:34 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Seçim Beyannamesi kapsamında yükseköğrenimde okuyan öğrenciler için cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere vergi muafiyeti sağlanacağı duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından vergisiz iPhone fiyatları gündemdeki yerini aldı. Peki, "Vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek? Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" İşte ÖTV'siz, vergisiz iPhone fiyatları...

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AÇIKLAMA GELDİ! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.