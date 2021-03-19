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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda incelemelerde bulundu:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis'te önemli spor yatırımları gerçekleştireceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Bitlis 8 Ağustos Stadı'nda incelemelerde bulundu:
AA

Bakan Kasapoğlu, Bitlis Valiliğini ziyaretinde, Vali Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Burada düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Kasapoğlu, Ulu Cami'de cuma namazı kıldıktan sonra beraberindekilerle çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.

Kentteki bir çay ocağında gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, ardından 8 Ağustos Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Bitlis'in gençlik ve spor alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kentte tüm branşlarda tesisleşme çalışmaları ve faaliyetler gerçekleştireceklerini anlatan Kasapoğlu, "Özellikle mevcut yatırımları ve bundan sonraki planlamalarımızı bugün masaya yatırdık. Halkımızın kadınıyla erkeğiyle, genci ve yaşlısıyla her branşta spora erişimini kolaylaştırma adına önemli yatırımlar gerçekleştireceğiz. Çok kısa sürede inşallah bunların protokolünü Ankara'da imzalayacağız. Sadece futbolda değil, basketbol, voleybol, tenis ve bununla birlikte yüzmedeki çalışmalarımız özellikle devam edecek." diye konuştu.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında tüm ülkede katılımcı rakamlarını çok daha yukarı taşıyacaklarını aktaran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Stadımızı diğer bölgeye taşıyoruz. Bununla birlikte bin 500 kişilik spor salonumuzu, antrenman salonlarımızla inşallah en kısa zamanda Bitlis'e kazandıracağız. Yine hem Bitlis'te hem de ilçelerimizde Butik Gençlik Merkezleri olmayan yer kalmayacak. Onu da özellikle ifade etmek istiyorum. Gençlerimiz orada hem kendilerini geliştirecek hem eğlenecek hem de sportif anlamda çalışmalar yapacak. Bununla birlikte Bitlis'in kış sporları noktasındaki zenginliğini biliyoruz. Özellikle bu güzel potansiyeli hem spor turizmi açısından hem de özellikle kayak sporu açısından çok ciddi şekilde projelerle zenginleştireceğiz. Bu manada inanıyorum ki Bitlis çok kısa vadede spor turizmi destinasyonlarımızdan biri haline gelecek. İnşallah spordaki çıtayı tüm ülkede yukarılara taşıdığımız gibi, Bitlis de bu anlamda öncü şehirlerden biri olacak."

Bakan Kasapoğlu, daha sonra milli atlet Saffet Elkatmış'ı Yumurtatepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.,

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