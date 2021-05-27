Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolMilli Takım
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli futbolcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2020 hazırlıkları için Antalya'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelirken, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile özel olarak görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli futbolcularla bir araya geldi
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 hazırlıkları için Antalya'da kampa giren A Milli Futbol Takımı oyuncuları ile Bakan Kasapoğlu bugün yemekte buluştu.

Bakan Kasapoğlu, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Lille'de forma giyen Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile yemeğin ardından özel olarak görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'yi Fransa'da gururla temsil eden milli futbolcuları tebrik ettiğini belirtti.

"Tüm ülkede bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler." diyen Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Mustafa Kapı kardeşimizi de unutmamak lazım. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Onların izinden gelecek gayretiyle, çalışkanlığıyla, karakteriyle ve sportmenliği ile onların yolunda yürüyecek gençler var. Oyuncularımızın aldığı bu başarı, EURO 2020 öncesinde herkese güzel bir moral ve motivasyon oldu. Bizim çocukların Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah güzel bir sonuçla ülkemize döneceğiz."

Futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de iyi dilekleri için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması
FUTBOLBurak Yılmaz'dan transfer açıklaması
Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber
FUTBOLBeşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber
Beşiktaş'ta transfer gündemi
FUTBOLİmzalar geliyor!
Burak Elmas, "birleşme" taleplerine sıcak bakmıyor
FUTBOL"Birleşmeye ihtiyaç yok"
Galatasaray'da kötü haber! Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme...
FUTBOLG.Saray'a kötü haber! 3 ön eleme...
Yeni tip koronavirüs, Avrupa'nın en değerli 32 kulübüne 6,1 milyar euro değer kaybettirdi
FUTBOLKorona kulüpleri vurdu! Dev rakam...
Real Madrid'de Zidane ile yollar ayrıldı
FUTBOLZidane görevi bıraktı!
Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar'ın önceliği Avrupa'da forma giymek
FUTBOLÖnceliği Avrupa!
Avrupa kupalarında 4. kez boy gösterecek Sivasspor'da ilk hedef gruplara kalmak
FUTBOLSivasspor'da ilk hedef gruplara kalmak
Yeşil sahalarda ırkçılığın son mağduru Marcus Rashford oldu
FUTBOLRashford'a ırkçı saldırı!