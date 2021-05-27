AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 hazırlıkları için Antalya'da kampa giren A Milli Futbol Takımı oyuncuları ile Bakan Kasapoğlu bugün yemekte buluştu.

Bakan Kasapoğlu, Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Lille'de forma giyen Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz ile yemeğin ardından özel olarak görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Türkiye'yi Fransa'da gururla temsil eden milli futbolcuları tebrik ettiğini belirtti.

"Tüm ülkede bayrağımızı dalgalandırarak bizi sevindirdiler." diyen Bakan Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Mustafa Kapı kardeşimizi de unutmamak lazım. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Onların izinden gelecek gayretiyle, çalışkanlığıyla, karakteriyle ve sportmenliği ile onların yolunda yürüyecek gençler var. Oyuncularımızın aldığı bu başarı, EURO 2020 öncesinde herkese güzel bir moral ve motivasyon oldu. Bizim çocukların Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah güzel bir sonuçla ülkemize döneceğiz."

Futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik de iyi dilekleri için Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.