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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış törenine katıldı

Yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yenilenen Beylerbeyi Stadı'nın açılış törenine katıldı

Gerçekleştirilen törene, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile birçok eski milli futbolcu katıldı.

Burada açıklamada bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerine Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde İstanbul'da başlattığı hizmet siyasetinin eserlerinden birini tekrar İstanbul'a kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada birliğin tablosu var. Spor adına yarınlara güçlü yürüyüşün tablosu ve heyecanı var. Bu güzel hedefe yönelik bir araya gelmiş bir ekibin sinerjisi var. Bu beraberlik ruhuyla yarınlar Türkiye adına hem takım sporlarında hem bireysel anlamda sporun ve sporcunun şahlanışının dönemi olacak." ifadelerini kullandı.

Sporu kötülüklerin en büyük düşmanı olarak tanımlayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporun iyileştiren ruhuyla tüm kötülüklerin üzerine daha güçlü şekilde gitmeye devam edeceğiz. Tüm toplumun spora erişimini kolaylaştırmak temel amaçlarımızdan biri. Ülkemizin her yerinde mükemmel bir tesisleşmeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun sporcuya değer veren felsefesinden aldığımız ilhamla gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Her tarafta tesislerimiz birer birer yükseliyor. Sporu açıkçası pek çok branşıyla belli bir noktaya getirdik. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar ve yeni müsabakalarımız var. Sporcularımızdan bu müsabakalarda inanıyorum ki büyük başarılar gelecek. Dün akşam milli takımımızla gurur duyduk. Güzel bir jenerasyonumuz var. Dünyanın dört bir yanında bizi temsil eden sporcularımız var. Onları yenileriyle zenginleştirmeye katkımız devam edecek." diye konuştu.

Sporu yaygınlaştırma, erişilir kılma adına heyecan ve aşkla çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu güzel tabloda emek veren herkes başımız tacı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın o süreçte üstlendiği misyon ve birilerinin karşı çıkışını, güzele karşı çıkışını o zamandan beri değişiklik olmadığını hep birlikte görmüş olduk. Onlara rağmen insanımız aziz milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. Onlar için hep birlikte gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu ülkenin çocuklarına, yarının istikbali gençlere kutlu emaneti daha güçlü bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Her yerde gençlerimiz güçlü bir şekilde yarınlara hazırlanıyorlar. 2002 Türkiye'si ve öncesini hep birlikte hatırlıyoruz. Spor tesislerinin zemininden duş alanlarına kadar eski hallerini biliyoruz. Bitmeyen yüzme havuzlarını biliyoruz, kurbağalar yüzen yüzme havuzları vardı tamamlanmadığı için. Bunlar 2002 öncesi Türkiye. İşte şimdi Ağrı'dan Edirne'ye kadar dünyaya meydan okuyan bir spor tesisleşmesi var. Yarınların spor alanında da her alanda güçlü olduğu gibi öncü Türkiye'yi hep birlikte inşaa etme yolunda yürüyeceğiz."

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, "Burada böyle bir eserin açılmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bir Azerbaycan atasözü der ki 'Derdi olmayan dünyaya yük olurmuş'. Bu ülkeye hizmet etmek için gecesini gündüzüne katan her kesime ve herkese hizmet eden bir kadro var. Güzel insanlar güzel işler yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, çocukları spor kültürü ve sevgisiyle büyütebilmenin önemine değindi.

Okullarda çocuklara ısrarla spor yapmaları gerektiğini söylediklerini anlatan Demiryürek, "Milyonlarca engellinin yatağa mahkum olduğunu düşünürsek spor yapabilmenin bir lütuf olduğunu fark ederiz. İstanbul'da amatör sporlarda spor lisansı çıkma seviyesi olarak biz birinci konumdaki ilçeyiz. Bize en yakın ilçe 45 bin civarında ve biz 90 bin civarındayız. Bu tesis ayrı bir renk olarak hayatımıza girecek. Özellikle amatör spor kulüplerimiz iç saha maçlarını oynayabilecek. Tüm bu duygu ve düşüncelerle spor günlerinde buluşabilmek dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Hilmi Türkmen ise Üsküdar'ın yapılan yatırımlarla bir spor şehrine dönüştüğünü belirtti.

Stadın yenilenmesine emeği geçen herkese teşekkür eden Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu stat, yılların getirmiş olduğu yorgunluk ve bazı hukuki problemlerle 3-4 yıl öncesine kadar fonksiyonundan uzak kalmıştı. Üsküdar Belediyesi olarak bu stadın tüm onarımını, yapımını ve kullanım hakkını belediye olarak üstlenmiş, bu sorumluluğun altına girmiş olduk. Bu sorumluluğu harfiyen yerine getirmek üzere Üsküdar'daki amatör kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu ve Sayın Bakanımız ve bakanlığımızla burayı adına yakışır şekilde ihya etmek ve Üsküdarlı gençlerin hizmetine sunmak üzere kollarımız sıvadık. Üsküdar'ın iç saha maçları civar ilçelerde yapılıyordu. Bundan sonra amatör futbol kulüplerimiz iç saha maçlarını başka yerlere gitmeden burada yapacaklar. Bu da kulüplerimizin başarı grafiğini çok ama çok yukarı taşıyacaktır. Başta tribünler ve koltuklar olmak üzere sıfırdan yeniledik. Çim sahayı da yeniledik. Şu anda ilave bir yatakhane inşaatımız hızla devam ediyor. O kısım stadımızın eski halinde yoktu, yeni ilave ettik. Stadımız futbol camiamıza hayırlı uğurlu olsun."

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez de Beylerbeyi Stadı'nda saha toprakken top oynadığını hatırladığını dile getirdi.

Bundan 15-20 yıl öncesine kadar İstanbul'da çok az tesis bulunduğunu anlatan Düşmez, "Eskiden İstanbul'un her tarafını dolaşırdık. Sonradan Büyükşehir Belediye Başkanı olma sürecinde değerli Cumhurbaşkanımız spora el attı. Onun iktidarlarında çok ciddi tesisler yapıldı. İstanbul'da 2004 ile 2014 arasında 81 spor tesisi yapıldığını biliyorum. Tesislerimiz yoktu ama hayallerimiz vardı. Bu hayallerden hep birlikte bahsettik. Tesislerin yapımında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış töreni, kurdele kesimiyle sona erdi.

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