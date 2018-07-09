Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin etmesinin ardından resmen başladı. Yeni sistemde bazı bakanlıklar birleştirildi bazı bakanlıkların ise isimleri değişti. İsmi değişmeyen bakanlıklar arasında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı da var. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Gençlik ve Spor Bakanı kim olacak? sorusu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de yeni kabineyi açıklamasıyala beraber cevabını bulacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KİM OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de yemin etti ve Cumhurbaşkanlığı sistemi Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte resmen başladı. Yeni sistemde en çok merak edilen bakanlıklar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi Beştepe'de ilan etmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı kim oldu sorusu da cevabını bulmuş olacak

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDEKİ BAKANLIKLAR

Birleştirilen ve ismi değişen bakanlıklar şöyle:

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Maliye ve Hazine Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

İsmi aynı kalan bakanlıklar ise şöyle:

Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı