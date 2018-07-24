Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Mardin ve Diyarbakırlı gençlerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, daveti üzerine Mardin ve Diyarbakır'dan gelen 300 gençle bakanlığın merkez binasında bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, birlikte öğle yemeği yediği gençlere çeşitli hediyeler verdi ve onlara birer milli takım forması göndereceğini söyledi.

Gençlere, A Milli Futbol Takımı’nın bir maçını tribünden izleme sözü veren Kasapoğlu, gençlerin isteği üzerine tuttukları takımların bir maçını da tribünden izlemelerini sağlayacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu'nun bu sözü gençleri mutlu etti.

Gençlerle yakından ilgilenen ve onları şehirlerinde de ziyaret etme sözü veren Bakan Kasapoğlu, onlara spor yapmaları ve bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kasapoğlu, "Sizleri çok seviyoruz. Bu ülkenin tüm kaynakları gelişmeniz ve memleketimize hizmet etmeniz için var. İnşallah gelecek sizlerle birlikte çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, kendisini ziyaret eden gençlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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