Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirilen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görevi Osman Aşkın Bak'tan devraldı.
Kasapoğlu, Bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Büyük sorumluluk gerektiren bu şerefli vazifeye bendenizi layık gören saygıdeğer Cumhurbaşkanımız'a duydukları güven için şükranlarımı arz ediyorum" dedi. Eski Bakan Osman Aşkın Bak'ın daima desteğini görecekleri için mutlu ve bahtiyar olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Bu güvene ve milletimizin emanetine layık olmak için ekip olarak bütün varlığımızla çalışacağız. Çok şanslıyım. Bundan önceki görevim esnasında değerli Bakanım Osman Aşkın Bak Beyefendi'yle son derece verimli bir çalışma imkanı buldum ve onun himayelerinde gençliğimiz için Türkiye'nin her şehrinde, her ilçesinde çok güzel eserler inşa ettik. Bu hizmet yarışında yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız'ın yorulmak bilmeyen tarzını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yansıtan Bakanımızdan yönetim ve idare adına çok şeyler öğrendim. Devir teslim törenleri anlamlı törenlerdir. Bu törenler bize hayatın anlamını hatırlatır. Bir emanetin, sorumluluğun devir teslimidir. Allah'ın izniyle devraldığım bu büyük emanete halel getirmeyeceğim ve bu hizmet yarışında devraldığım bayrağı daha ileri taşıma gayretinde olacağım."
'TÜRKİYE DEMEK GENÇLİK DEMEKTİR'
"Hayatını gençliğe ve spora adayan Cumhurbaşkanımız'ın enerjisini de ilave ettiğimizde biz bunu gençliğe hizmet etmek için büyük bir imkan olarak görüyoruz. Türkiye'nin tüm gençlerini, sporcularını sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Onlar da bize güvensinler, inansınlar. Sevgili gençlerimizden ricam Gençlik ve Spor Bakanlığını kendilerinin bakanlığı, ihtiyaç ve taleplerinin ilk adresi olarak bilsinler ve düşünceleriyle, eleştirileriyle, uyarılarıyla lütfen bize yol göstersinler. Keza spordünyasına hizmet etmek, spor üzerinden hayatı güzelleştirmek önceliklerimizden biri olmaya devam edecektir."
'PROJELERDE YER ALACAĞIZ'
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da devir teslim törenindeki konuşmasında bundan sonra da gençlerin ve sporun projelerinde yer alacaklarını ifade etti. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Bak, "Bizim içimizden birisi. Spor Toto Teşkilat Bakanlığı'nda çalışan bir kardeşimiz. Sporun içinden gelen bir kardeşimiz. Kendisiyle bir yıl süreyle ortak çalıştık. Bu bir görev değişimi. Biz yine Gençlik ve Spor Bakanlığının emrinde olacağız. Gençlerin ve sporun projelerinde yer alacağız." dedi.
Eski Bakan Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu kapıda karşılarken, devir teslim sonrasında Kasapoğlu da Bak'ı kapıya kadar uğurlayarak yolcu etti.
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