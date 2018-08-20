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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan bayram mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Kasapoğlu'nun mesajında "Ssevgili çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, bütün milletimizin bayramını yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 11:10:11 | Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu mesajında, "Bu topraklarda millet olarak asırlardır birlik içinde, birbirimizin hukukuna sahip çıkarak, ortak hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber gayret gösteriyoruz. Farklılıklarımızı birer zenginlik olarak yaşıyor, her türlü zorluğu ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunun altını çizerek, "Bizi bir arada tutan güç, evrensel insani değerlerden ve ülkemize olan büyük sevdamızdan kaynağını alıyor. Uğradığımız her türlü saldırıyı, yolumuzu kesmek üzere kurulmuş her türlü tuzağı, millet olma şuuruyla, 81 milyon insan tek bir yürek olarak bertaraf ediyoruz. Türkiye büyük bir ülke. Milletimiz, tarih boyunca büyük medeniyetler kurmuş, destansı zaferler kazanmıştır. Bugün geçmişten aldığımız güçle parlak bir geleceğe yürüyor ve Türkiye'yi milletimize yakışan seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en dinamik nüfusuna sahip olan ülkemizin hak ettiği yere ulaşması, gençlerimizin bilgi ve değer üretiminde en iyi olmalarını gerektiriyor. Bu hedefe erişmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

"KURBAN BAYRAPMI'NIN MANEVİ İKLİMİ VARDIR"

Bakan Kasapoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bir yandan dünyada yaşanan değişime ayak uydururken, diğer yandan asırlardır sadakatle bağlı kaldığımız değerleri yaşatmak ve daha da güçlendirmek üzere gayret gösteriyoruz. Bir ülkenin sadece maddi ilerleme hedefleriyle güçlü olamayacağını biliyor, maneviyatımızı güçlü tutma noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Kurban ve Kurban Bayramı, hem birey hem de toplum olarak dayanışma bilincimizi en üst düzeye taşıyor ve ruhsal dirilişimizi mümkün kılıyor. Bayramlar, millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, birlik ile beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin pekiştiği mübarek günlerdir. Bayramlar içinde Kurban Bayramı'nın çok müstesna bir yeri, kendine özgü manevi iklimi vardır. İnşallah hepimiz bu güzel bayramın bereketinden nasibini alanlardan oluruz. Bu duygularla, sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere, bütün milletimizin bayramını yürekten kutluyorum."

 

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