Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Siyah-beyazlı kulübün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."