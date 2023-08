Bakan Bak: Her alanda güçlü bir gençlik geliyor Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bilimle iç içe olan bir gençlik geliyor. Ankara'daki festivali gördünüz dün, milyona yakın insana yaklaştı. Yani bugün belki rekorlar kıracak. İnşallah bunun her bir yanını, diğer adımlarını göreceğiz. Bunun dip dalgasını göreceğiz. Muhteşem bir olay. Bunun gençlerimiz içerisindeki bu heyecanı artırması da çok çok güzel bir şey ve her alanda güçlü bir gençlik geliyor" dedi

Derince Belediyesi tarafından yapılan Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Sosyal Tesisleri´nin açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak´ın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa Bak´ın yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

'GENÇLİK TESİSLERİMİZE İNANILMAZ YATIRIMLAR VAR'

Açılış programında konuşan Bakan Bak, "Gençlik ve spor denince Sayın Cumhurbaşkanımız bizim üstadımız. Biz de onun çırağıyız, yanında yetiştik. Dolayısıyla gençlere ve spora çok büyük önem veriyor. Bununla ilgili gençlik ve spor alanında ülkemiz son 21 yılda büyük devrimler yaptı. Başta tesisleşme olmak üzere Türk sporunun altyapısına devasa yatırımlar yapıldı. Bunların başında büyük stadyumlar, bir tanesi de Kocaeli'de var biliyorsunuz. Büyük spor salonları, onlarca yüzme havuzu, atletizm tesisi ve binlerce halı sahasıyla, basketbol sahasıyla tesisler, okul bahçelerinde her yerde. Dolayısıyla Türk sporu öncelikle tesis altyapısı olarak çok çok ileride. Avrupa'nın en geniş tesisleri, stadyumları Türkiye'de. İşte bana göre sporda büyük bir devrim gerçekleşiyor. Bu devrim sonucunda da sporcularımızın da madalyaları günden güne artıyor" dedi.

REKLAM

'BU AKTİVİTELER, GENÇLERİMİZİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUYOR'

Açılışı yapılan tesis hakkında da konuşan Bakan Bak, "Bu tesisleri gençler için yapıyoruz. Gençler için yatırım yapıyoruz. Özellikle de benim üzerinde durduğum bağımlılıkla mücadele. Uyuşturucudan uzak olan bir gençlik istiyoruz. İşte bu spor tesisleri, gençlere yönelik bu aktiviteler, kamplar bu gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ'

Gençlik vurgusu yapan Bakan Bak şunları söyledi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim 460 tane de gençlik merkezimiz var. Bu gençlik merkezlerinde gençlerimizle bir arada oluyoruz ve bunlarla hakikaten çeşitli aktiviteleri, sosyal yapıdan, tiyatrodan, spordan pek çok şeyi yapıyoruz. İnanılmaz bir altyapısı var. Güçlü bir bakanlık. Bakanlığımız gençlerin emrinde. Sporcularımızın emrinde ve hizmet etmeye devam ediyoruz. Akif Bey'in işaret ettiği gibi bizim için önemli olan değerlerden bir tanesi bu gençlerimizin vatanını, milletini seven, değerlerine sahip, bu ülke için gözünü tutmadan yola çıkabilecek, her türlü mücadeleyi göğüs gerecek gençler olması. Bu çok önemli. Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı´na başladık. Dün de Çankaya'da çok güzel bir 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması vardı ve ardından Türkiye Yüzyılı Marşı tanıtıldı. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı inşallah Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi öyle altı boş bir şey değil. Biz, bütün adımları, temelleri koyarak geliyoruz. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye için özlemleri, Türkiye için hedefleri böyle. Bunları koyarak geliyor ve şu da çok önemli. Biz, bu ülke olarak gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizin bu ülkenin geleceğinde ne kadar önemli rol oynayacağını, neler yapabileceği görüyoruz ve inanıyoruz. İşte `Teknofest gençliği´ diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bilimle iç içe olan bir gençlik geliyor. Ankara'daki festivali gördünüz dün, milyona yakın insana yaklaştı. Yani bugün belki rekorlar kıracak. İnşallah bunun her bir yanını, diğer adımlarını göreceğiz. Bunun dip dalgasını göreceğiz. Muhteşem bir olay. Bunun gençlerimiz içerisindeki bu heyecanı artırması da çok çok güzel bir şey ve her alanda güçlü bir gençlik geliyor. Gençlerimize güveniyoruz."

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.