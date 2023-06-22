Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk futbolu bunu hak ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk futbolu bunu hak ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kendi potansiyelimizi, 85 milyon gencimizin potansiyelini ortaya koymak zorundayız. Bunun için de başta kulüp yöneticilerimize, idarecilere ve antrenörlerimize çok büyük görev düşüyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk futbolu bunu hak ediyor
AA

Bak, Ankara'daki JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda katılımcılara hitap edip, genel kurulun Türk futbolu için hayırlı olması temennisinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarı dileyen Bak, "Bir yıl boyunca futbolu bu noktaya kadar taşıdılar. Bundan sonraki süreçte, yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk futbolunun, dünyanın en önemli, Avrupa'nın en yeni tesislerine kavuştuğunu vurgulayan Bak, "Şu ana kadar 35 tane stadyum tamamlandı. 7'si devam ediyor. Diğer projeler de sürdürülüyor." diye konuştu.

Bakan Bak, Türk futbolunun gelişmesi ve büyümesi için altyapı ve akademilerden iyi futbolcuların çıkması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kendi potansiyelimizi, 85 milyon gencimizin potansiyelini ortaya koymak zorundayız. Bunun için de başta kulüp yöneticilerimize, idarecilere ve antrenörlerimize çok büyük görev düşüyor. Biz mutlaka ve mutlaka bu üretimi, bu yapısal değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Çok yetenekli sporcularımız çıkıyor ama bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu gençlerimize daha fazla şans verilmesi gerekiyor. Milli takımlarımızın gelişmesi için de buna ihtiyaç var. Harika işler yapan gençlerimiz var. Onların bize gurur yaşatmasını, Avrupa'da olsun, büyük takımlarda olsun gurur yaşatmasını istiyoruz. Birlikte sevinmek istiyoruz. Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Futbolu seven, futbolun içinden gelen, futbolun her derdiyle yakından ilgilenen bir Cumhurbaşkanı'mız var. O da bu işleri, bu süreci çok yakından takip ediyor ve gerekli destekleri veriyoruz."

A Milli Futbol Takımı'nın iyi bir performans sergileyerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için önemli bir avantaj elde ettiğine işaret eden Bak, futbolcular ve teknik heyete başarı diledi.

Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin pek çok organizasyona ev sahipliği yapabilecek iyi spor tesislerine sahip olunduğunu belirterek, "UEFA'ya 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili başvurular var. Bu başvuruların inşallah olumlu şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Türk futbolu bunu hak ediyor. Türk futbolu yaptığı organizasyonlarla, ortaya koyduğu performansla bunu hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Edin Dzeko'nun tek rakibi Cristiano Ronaldo! - Son dakika Fenerbahçe FB transfer haberleri
FUTBOL Rekor adam Dzeko! Bir Ronaldo bir de o!
TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri!
FUTBOL TFF'den yabancı kuralına +1 ilaveleri!
Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirmeye hazırlanıyor! - FB transfer haberleri
FUTBOL Dzeko Fenerbahçe için İstanbul'da!
UEFA'dan Jose Mourinho'ya 4 maç ceza!
FUTBOL UEFA'dan Mourinho'ya dev ceza!
TFF'de seçim günü başladı! Türkiye Futbol Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi bir kez daha geliyor... - Spor haberleri
FUTBOL TFF'de ikinci Büyükekşi dönemi
Ahmet Nur Çebi'den TFF'ye sert sözler!
FUTBOL Çebi'den TFF'ye sert sözler!
Galatasaray'da sola ilk hedef Nuno Tavares
FUTBOL İlk hedef Tavares
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Takım bütçesini küçültmek zorundayız
FUTBOL "Bütçeyi küçültmek zorundayız"
Avrupa Şampiyonası başladı! U21 İtalya Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL Avrupa Şampiyonası başladı! U21 İtalya Fransa maçı ne ...
Angel Di Maria Juventus'tan resmen ayrıldı
FUTBOL Di Maria Juventus'tan resmen ayrıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.