Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Türk futbolu bunu hak ediyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarı dileyen Bak, "Bir yıl boyunca futbolu bu noktaya kadar taşıdılar. Bundan sonraki süreçte, yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türk futbolunun, dünyanın en önemli, Avrupa'nın en yeni tesislerine kavuştuğunu vurgulayan Bak, "Şu ana kadar 35 tane stadyum tamamlandı. 7'si devam ediyor. Diğer projeler de sürdürülüyor." diye konuştu.

Bakan Bak, Türk futbolunun gelişmesi ve büyümesi için altyapı ve akademilerden iyi futbolcuların çıkması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kendi potansiyelimizi, 85 milyon gencimizin potansiyelini ortaya koymak zorundayız. Bunun için de başta kulüp yöneticilerimize, idarecilere ve antrenörlerimize çok büyük görev düşüyor. Biz mutlaka ve mutlaka bu üretimi, bu yapısal değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Çok yetenekli sporcularımız çıkıyor ama bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu gençlerimize daha fazla şans verilmesi gerekiyor. Milli takımlarımızın gelişmesi için de buna ihtiyaç var. Harika işler yapan gençlerimiz var. Onların bize gurur yaşatmasını, Avrupa'da olsun, büyük takımlarda olsun gurur yaşatmasını istiyoruz. Birlikte sevinmek istiyoruz. Türk futbolunun marka değerini artırmak istiyoruz. Futbolu seven, futbolun içinden gelen, futbolun her derdiyle yakından ilgilenen bir Cumhurbaşkanı'mız var. O da bu işleri, bu süreci çok yakından takip ediyor ve gerekli destekleri veriyoruz."