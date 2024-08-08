Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Süper Lig 2024-2025 sezonu açılış mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu öncesinde bir açılış mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"09 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Kulüplerimiz yaptıkları transferler ve altyapılardan gelen gençlerle kadrolarını güçlendirdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sezon da seyir zevki yüksek karşılaşmalar izleyeceğimiz inancındayım. Trendyol Süper Lig’in 67. sezonunda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Temennimiz, futbolcusundan, teknik heyetine, yöneticisinden taraftarına kadar futbolun tüm paydaşlarının centilmence hareket etmesidir. Ortak amacımız, Türk futbolunun marka değerinin artırılmasıdır. Futbolumuzun saha dışı olaylarla anılmaması için hep birlikte çaba göstermeliyiz.