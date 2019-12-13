Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sponsorluğunda, Forbes dergisi tarafından düzenlenen '30 Altı 30'da Türkiye'nin 30 yaş altındaki ilham veren gençleri listesinde şarkıcı Aleyna Tilki'nin de yer aldığı iddiası yalanlandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sadece kongre salonunu tahsis etmek suretiyle mekan desteği sağlanmıştır. Bakanlığımızın; organizasyonda, ödüllerin kimlere verileceğinde ve jüri seçiminde herhangi bir dahli yoktur. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili kişiye ödül verdiğine dair sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dendi.

Bakanlığın yayınladığı listede şu isimler yer aldı:

Sümeyye Boyacı (16): Sporcu, yüzme.

Ömer Faruk Taştan (26) / Faruk Semerci (26): Kurucu Ortaklar, Genecare.

Kerim Kaya (23) / Erdem Mümtaz Hacıpaşaoğlu (25) / Okan Şencan (24): Kurucu ortaklar, Vircon Group.

Dr. Enes Efendioğlu (26): Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi.

Ece Çiftçi (26): Kurucu, Sosyalben Vakfı.

Alparslan Demir (27): Kurucu, Bir Yudum Kitap.

Efe Kethüda (29): Kurucu, Flank esports.

Sera Ünlü (29): Kurucu, Kybele.

Kadir Demircioğlu: Kurucu ortak ve üst yönetici, Thread in Motion.

Rümeysa Kadak (23): Milletvekili.

Mete Gazoz (20): Okçuluk sporcusu.

Umutcan Duman (28) / Mert Necip Barutçu (28): Kurucu ortaklar, Evreka.

Yusuf Furkan Ergür (25): Kurucu, Phoenix Enerji.

Nathan Candaner (24): Kurucu ortak ve üst yönetici, Jobzmall.

Dr. Yusuf Yeşil (25): Kurucu, Yeşil Science.

Kerem Deveci (29): Kurucu, Deveci Tech.

Berkay Şamiloğlu (24): Kurucu ve üst yönetici, IONED.

Ayhancan Güven (21): Sporcu, otomobil yarışçısı.

Emine Saraç (29): Nanomed Diagnostic Biotech.

Şebnem Günay (25): Kurucu, Sebnemgunay.

Melissa Yacoub (23): Kurucu, Discover Consultancy.

Recai Serdar Gemici (29): Kurucu ortak ve üst yönetici, Albert Health.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.