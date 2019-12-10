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Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek

“Fikir sizden uygulama sizden” sloganıyla yürütülen 2019-I Özel Çağrısı kapsamında desteklenecek projeler belirlendi. 25 bin 735 gencin başvuru yaptığı projeler arasından Gönüllülük, Kültür ve Sanat, Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor, Yenilikçi Fikirler, Çevre Bilinci ve Hayvanların Korunması başlıklarında 1001 projeye 17,5 milyon lira destek verilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı
AA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürüttüğü 2019-I Özel Çağrısı sonuçlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında 1001 projeye verilecek 17,5 milyon liralık destek için başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

9-30 Kasım arasındaki başvuru sürecinde gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıldı. Geçen yıl yapılan çağrıya göre 7 kat fazla başvuruda bulunuldu.

Gençlerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak tasarlanan 2019-I Özel Çağrısı'nın kapsamına ilk defa ilkokul ve ortaokullar ile bilim ve sanat merkezleri dahil edildi. Resmi okulların yanı sıra program özel okulları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Desteklenecek konular; gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması olarak belirlendi.

Desteklenecek projelerde gençlerin beklenti ve isteklerinin karşılanması, topluma ve dünyaya karşı sorumlu, bedenen ve ruhen sağlıklı dinamik ve üretken bir gençliğin yetişmesi amaçlandı.

"Fikir sizden uygulama sizden" sloganıyla yürütülen 2019-I Özel Çağrısı kapsamında gençlerin kültür sanat alanında 371, gönüllülük alanında 170, yenilikçi fikirler alanında 148, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor alanında 135, çevre bilinci alanında 135 ve hayvanların korunması alanında 42 olmak üzere 1001 projesine destek verildi.

Program kapsamında ilkokulların 104, ortaokulların 240, liselerin 442, BİLSEM’lerin 58, üniversitelerin 157 projesine destek sağlandı.

Engelli gençlere yönelik farklı düzeylerde eğitim veren kurumların 21 projesi de desteklenecek projeler arasında yer aldı.

15 TEMMUZ VE PROF. DR. FUAT SEZGİN TEMALI PROJELERE ÖNCELİK VERİLDİ

Kültür sanat başlığı altında sunulan 15 Temmuz temalı proje tekliflerine öncelik verilirken, bu kapsamda 78 proje desteklendi.

Bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin de unutulmadı. Kültür sanat ve yenilikçi fikirler başlıklarında Prof. Dr. Fuat Sezgin temalı 153 proje teklifine onay verildi.

2019-I Özel Gençlik gruplarının projelerine 5 bin-20 bin lira, Üniversite gençlik topluluklarının projelerine 5 bin-25 bin lira arası destek verilmesi onaylandı.

Proje teklifi sunan gençler, başvurularının sonucunu internette "http://formlar.gsb.gov.tr/20191_gpdpsonuc/" adresinden sorgulayabilir.

BAKAN KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin projelerine 17,5 milyon lira kaynak sağladıklarına işaret ederek, "Özgüven sahibi ve uluslararası rekabet gücü yüksek gençler" hedefi doğrultusunda, gençlerin tasarlayacağı ve uygulamaya geçirecekleri projelerine destek sağladıklarını ve sağlayamaya devam edeceklerini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, 2023 vizyonuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Program çerçevesinde gençlerimizin; gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelerine destek verdik. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Bugünün ve yarının gençlerinin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında; çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik ettik. Gençlerimizin yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik ettik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz."

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