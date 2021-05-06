Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Niğde'ye gençlik ve spor yatırımı

Bakanlığın merkez binasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; AK Parti Niğde Milletvekilleri Selim Gültekin, Yavuz Ergun, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Niğde için önemli bir gün yaşandığını anlatarak, "Niğde'nin birbirinden değerli ilçeleri, mahalleleri, köyleri, kadınları, gençleri için bir araya geldik. Bu protokolle Niğde'mizi gençlik ve spor anlamında daha yukarılara taşıyacağız. Hizmet siyasetiyle halkımızı, milletimizi efendi gören, tüm imkanları milletin hizmetkarı olarak gören bir anlayıştayız." dedi.

Gençliğin hem bugünlerin hem de yarınların umudu olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Niğde, her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yıldır bir devrimi yaşıyor. Yurtlarının kapasitesi 10 bini geçti. Spor tesisleri, salonları, havuzları, gençlik merkezleri... Hamdolsun bir devrimi hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü önderliğiyle bunları yaşadık. Bu çıtayı birlikte yukarı taşıyacağız. Beraberlik ruhuyla hem gençlerimiz hem de sporcularımız için çıtayı daha da yukarı taşıyacağız."

Spor branşlarının hepsinde iddialı olduklarını belirten Kasapoğlu, "Daha dün sporcu dahi bulamadığımız branşlarda şimdi şanlı bayrağımızı dünyada dalgalandıran sporcularımız var. Nisan ayını madalyalarla dolu geride bıraktık. Bunlar hep öncü başarılar. Her geçen gün çıtayı yukarı taşıyoruz. Olimpiyatlar, Avrupa Şampiyonası, pek çok uluslararası müsabakada gençlerimiz bizi gururlandıracak. İddiamız, amacımız büyük. Büyük hedeflerin, ideallerin temsilcileriyiz. Önümüze ne engel çıkarırlarsa çıkarsınlar bizi yarınlara yürüdüğümüz yoldan döndüremeyecekler, başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Niğde'de şehrin merkezindeki 5 Şubat Spor Salonu'nu yeniden inşa edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Bu salon, çok amaçlı modern haliyle Niğde'mize 7/24 hizmet edecek. Tüm Niğde halkı için hayırlı uğurlu olsun. Niğde Stadımız, Türkiye'nin en genç, en modern stadı olacak. İnşallah 10 Mayıs Pazartesi günü ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu bizim için ayrı bir heyecan. Türkiye'nin dört bir yanını tesislerle donattık. UEFA'nın ifadesiyle, son 10 yılda en güçlü stat projelerini Türkiye yaptı. Bu projeler gençlerimiz, kadınlarımız için. Bu tesisleri, kadınıyla genciyle yaşlısıyla gece günüz kullanılabilecek tesisler olarak faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Basketbolda da iddialı olduklarının altını çizen ve Andolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Anadolu Efes de inanıyoruz ki bize Fenerbahçe gibi şampiyonluğu yaşatacak. Yeni dev adamlar yetiştireceğiz. Niğde'mizden de yetiştireceğiz. Pandemi biter bitmez basketbol seferberliğimizle Niğdeli gençlerimizi turnuvalarımıza bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tesislerimizin hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında tüm gayretlerimizi seferber edeceğiz. Gerek bu hizmetlerimizle gerekse bundan sonra ne gerekiyorsa 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' felsefesiyle milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli güreşçi Taha Akgül: İkinci olimpiyat şampiyonluğumu anneme hediye etmek istiyorum
DİĞER"Şampiyonluğu anneme hediye etmek istiyorum"
Türkiye rekortmeni milli yüzücü Yiğit Aslan, olimpiyat hedefi için kulaç atıyor
DİĞEROlimpiyat hedefi için kulaç atıyor
Neslihan Yiğit, gözünü Tokyo Olimpiyatları'na dikti
DİĞERGözünü Tokyo Olimpiyatları'na dikti
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda bir sporcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
DİĞERBeşiktaş Hentbol'da bir vaka daha!
Karate Milli Takımı, Lizbon'da birinci oldu
DİĞERKarate Milli Takımı, Lizbon'da birinci oldu
Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak ve Sıla Karakuş, gümüş madalya kazandı
DİĞERCimnastikte tarihi madalyalar!
Milli sırıkçı Sedat Cacim, Olimpik Deneme Yarışması'nda Türkiye rekoru kırdı
DİĞERSedat Cacim Türkiye rekoru kırdı
Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
DİĞERNeslihan Yiğit bronz madalya kazandı
Tokyo Olimpiyatları'nda ülke içi seyircileriyle ilgili karar haziran ayında verilecek
DİĞERSeyirci kararı haziranda
Rıza Kayaalp: Olimpiyatta bütün limitleri zorlayacağım
DİĞER"Tokyo'da limitleri zorlayacağım"