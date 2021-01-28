Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSpor
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sivas'a dev yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sultan Şehir Sivas'ı sporda ve gençlikte de sultan şehir göreceğiz" dedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sivas'a dev yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekili ve belediye başkanından oluşan Sivas heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bugün günlerden Sivas. Bu anlamda yatırımlarımızı her geçen gün ülkemizin tüm vilayetlerinde olduğu gibi Sivas'ımız içinde arttırmanın, yeni hizmetlerle yeni yatırımlarla taçlandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Amacımız ülkemizin istiklali, istikbali, istikrarı. 19 yılda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları her geçen gün durmadan daha yükseklere taşıma heyecanı gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"SİVAS'A 1 MİLYARIN ÜZERİNDE YATIRIM"

Yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Sivas'a 1 milyarın üzerinde gençlik ve spor yatırımı var. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız Sivas ziyaretimizde olimpik havuzumuzun açılışını yapmıştık. O havuz Sivasımızın hizmetinde. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızın hizmetinde. İnşallah pandemi sonrasında dünyadan gelen sporcuların hizmetinde olacak. Bu manadaki Spor yerleşkemiz çok önemli bir sembol. Ülkemizin spor yatırımına yaptığı en nitelikli sembollerinden bir tanesi. Sivasımızdaki Binali Yıldırım Yurt Yerleşkemiz. O da 10 bin kişilik kapasitesiyle önemli bir yurt yatırımı. Gururla ifade ediyorum burada en büyük yurt kütüphanesini hizmete açtık" diye konuştu.

Sivas'ın gücüne güç katacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sultan Şehir Sivas'ı sporda ve gençlikte de sultan şehir göreceğiz. Yüzme havuzlarımız, çok amaçlı spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, spor merkezlerimiz, açık ve kapalı spor alanlarımız olacak. Bunun içerisinde futbol, basketbol, voleybol, tenis var. Soyunma odalarıyla, tribünleriyle hakikatten ülkemize sporumuza ciddi bir ivmeyi kazandırma noktasında önemli bir yatırım" açıklamasında bulundu.

Protokol kapsamında, 3 adet tip yüzme havuzu yapımı, 1 adet çok amaçlı spor salonu yapımı, 3 adet tip gençlik merkezi yapımı, 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2'li tip soyunma odası ve 500 seyircili portatif tribün yapımı, 2 adet doğal çim yüzeyli futbol sahası su depoları, sulama sistemleri ve tel örgülerinin yapımı, 2 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasının zeminin yenilenmesi, 4'lü tip soyunma odası yapılması ve mevcut tribünlerinin bakım onarımı, 3 adet sentetik yüzeyli futbol sahası yapımı, 3 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 2 adet tenis kortunun üzerinin kapatılması, 1 adet basketbol sahası yapımı, 1 adet çok amaçlı mini basketbol sahası yapımı, 100 adet basketbol potası yapımı, 3 adet spor salonunun bakım ve onarımı yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME