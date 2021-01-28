Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekili ve belediye başkanından oluşan Sivas heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Kasapoğlu, "Bugün günlerden Sivas. Bu anlamda yatırımlarımızı her geçen gün ülkemizin tüm vilayetlerinde olduğu gibi Sivas'ımız içinde arttırmanın, yeni hizmetlerle yeni yatırımlarla taçlandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Amacımız ülkemizin istiklali, istikbali, istikrarı. 19 yılda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları her geçen gün durmadan daha yükseklere taşıma heyecanı gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"SİVAS'A 1 MİLYARIN ÜZERİNDE YATIRIM"

Yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Sivas'a 1 milyarın üzerinde gençlik ve spor yatırımı var. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız Sivas ziyaretimizde olimpik havuzumuzun açılışını yapmıştık. O havuz Sivasımızın hizmetinde. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızın hizmetinde. İnşallah pandemi sonrasında dünyadan gelen sporcuların hizmetinde olacak. Bu manadaki Spor yerleşkemiz çok önemli bir sembol. Ülkemizin spor yatırımına yaptığı en nitelikli sembollerinden bir tanesi. Sivasımızdaki Binali Yıldırım Yurt Yerleşkemiz. O da 10 bin kişilik kapasitesiyle önemli bir yurt yatırımı. Gururla ifade ediyorum burada en büyük yurt kütüphanesini hizmete açtık" diye konuştu.

Sivas'ın gücüne güç katacaklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sultan Şehir Sivas'ı sporda ve gençlikte de sultan şehir göreceğiz. Yüzme havuzlarımız, çok amaçlı spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, spor merkezlerimiz, açık ve kapalı spor alanlarımız olacak. Bunun içerisinde futbol, basketbol, voleybol, tenis var. Soyunma odalarıyla, tribünleriyle hakikatten ülkemize sporumuza ciddi bir ivmeyi kazandırma noktasında önemli bir yatırım" açıklamasında bulundu.

Protokol kapsamında, 3 adet tip yüzme havuzu yapımı, 1 adet çok amaçlı spor salonu yapımı, 3 adet tip gençlik merkezi yapımı, 2 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2'li tip soyunma odası ve 500 seyircili portatif tribün yapımı, 2 adet doğal çim yüzeyli futbol sahası su depoları, sulama sistemleri ve tel örgülerinin yapımı, 2 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahasının zeminin yenilenmesi, 4'lü tip soyunma odası yapılması ve mevcut tribünlerinin bakım onarımı, 3 adet sentetik yüzeyli futbol sahası yapımı, 3 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası yapımı, 2 adet tenis kortunun üzerinin kapatılması, 1 adet basketbol sahası yapımı, 1 adet çok amaçlı mini basketbol sahası yapımı, 100 adet basketbol potası yapımı, 3 adet spor salonunun bakım ve onarımı yapılacak.