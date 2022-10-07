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Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama! GSB 1200 personel alacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na personel alımı yapılacağı hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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  • Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı nasıl başvurulur? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamasından sonra vatandaşların araştırdığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı hakkında merak edilenleri derledik.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı nasıl başvurulur? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

    GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlara bin 200 yönetim personeli alınacağını açıkladı. Henüz alım tarihleri belli olmadı.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı nasıl başvurulur? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

    3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

    4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığıhariç)

    5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

    6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

    7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

    8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariçolmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1yıl geçmiş olmak,

    9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

    10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

    11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı nasıl başvurulur? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir?

    YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE İTİRAZ

    Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

    Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

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