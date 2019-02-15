Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Parçamıza gelen tepkiler çok güzel. Kısa sürede 2 milyon barajını aştık. Bu da beni çok mutlu etti" dedi.

Kısa süreli İrem Derici ile aşk yaşadıktan sonra ayrılan Ecer'i, sevgilisi Faar Naz da yalnız bırakmadı. Genç şarkıcı, sahnede şarkı söylerken sevgilisinin ise alkış tuttuğu anlarda gülümsemesi dikkat çekti. Ecer'i izlemeye gelen yüzlerce hayranı bütün şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek dans etti.