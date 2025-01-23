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        Haberler Magazin Genco Erkal'ın mezarı yürek burktu - Magazin haberleri

        Genco Erkal'ın mezarı yürek burktu

        31 Temmuz 2024'te vefat eden Genco Erkal'ın mezarının ilgisiz kalması, görenlerin yüreklerini burktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:02
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        Genco Erkal'ın mezarı yürek burktu
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 31 Temmuz 2024'te hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal'ın, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrinin son görüntüsü adeta; "Bu nasıl bir vefasızlık?" dedirtti.

        Yağmurlarla yumuşayan toprağının kaydığı görülen mezarın görünümü yürekleri burktu.

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