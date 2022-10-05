AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "devlet hesapları" verilerini açıkladı.

Buna göre, genel devlet açığı geçen yıl 79 milyar 74 milyon lira tahmin edildi ve GSYH'ye oranı yüzde 1,1'e düştü. 2020'de söz konusu oran yüzde 4,6 düzeyinde gerçekleşmişti.

Mahalli idareler alt sektörü geçen yıl fazla verirken merkezi devlet ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerinde açık oluştu. Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı ise 2021'de yüzde 41,8'e yükseldi.

HARCAMALARIN GSYH İÇİNDEKİ PAYI AZALDI

Genel devlet toplam harcamaları geçen yıl 2 trilyon 358 milyar 179 milyon lira olurken harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 32,5'e geriledi.

Genel devlet toplam gelirleri 2 trilyon 279 milyar 105 milyon liraya yükselirken gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31,4 oldu. Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri, tüm alt kalemlerdeki artışlara bağlı olarak 2021'de 1 trilyon 813 milyar 784 milyon liraya yükseldi.

Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2020'de yüzde 47,4 iken geçen yıl yüzde 45,3'e düştü.

Gelir ve servetler üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 27,2'ye yükselirken net sosyal katkıların payı ise yüzde 27,2'ye geriledi. Sermaye vergilerinin payı ise yüzde 0,2'ye yükseldi.