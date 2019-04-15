Londra merkezli Genel Energy’de, Mehmet Emin Karamehmet’in yanı sıra Bilgin Enerji Grubu’nun da hisseleri bulunuyor. Bilgin’in yüzde 10.5 hissesi olduğu biliniyor. İngilizler, bir süredir Ankara-Çukurambar’da merkezi bulunan şirketin yönetiminde daha etkin olmak üzere bastırıyordu. Bu girişimlerinden sonuç aldılar.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, şirket’in 4 yıllık CEO’su Murat Özgül görevi İngiliz kökenli Bill Higgs’e devretti. İngilizler, yönetimde daha etkin bir konuma sahip oldu. Şirket, faaliyetlerini Ankara’dan Londra’ya kaydırdı. Ankara’daki bazı çalışanlarının da sözleşmeleri sona erdirildi.

KAPATILACAK MI?

Şirketin, 30 dolayında çalışanının bulunduğu Ankara’daki merkezinin de kapatılması ya da küçültülmesi bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip eden sektör kaynakları, Ankara’daki büronun kapatılma olasılığını yüksek görüyor. Genel Energy’nin, bu durumda, İstanbul’da az sayıda çalışanla “butik” bir büro ile “temsil” düzeyinde yoluna devam edebileceği belirtiliyor.

Kuzey Irak’ta petrol ve doğalgaz çıkarmak üzere 2011'de kurulan Genel Energy bölgede toplam 6 sahada petrol, gaz arama ve çıkarma ruhsatı bulunuyor. Şirket, Taq Taq ve Tawke sahalarında fiili olarak petrol üretimi yapıyor.