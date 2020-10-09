Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil:

AA

Yeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) vaka sayılarının düştüğünün belirlendiğini, cuma günü itibarıyla Armutçuk müessesinde 14 pozitif vakanın olduğunu, pazartesi itibarıyla sayıların arttığını belirtti.

Filyasyon ekibinin belirlediği kişilerin ev karantinasına gönderildiğini ifade eden Yeşil, şöyle konuştu:

"Hafta başından beri Armutçuk müessesemizde 1080 kişi çalışıyor. Bunların içinden 62 arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibinin belirlediği arkadaşlar da şu an ev karantinasına alındı. Bizi sevindiren bu arkadaşlarımızın hiçbirinin hastane düzeyine gelmemesi, şu an hepsinin ev karantinasında olması."

Yeşil, müessesede çalışmaların hızlandırıldığını ve nedenlerin araştırıldığını anlatarak, durumu yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.