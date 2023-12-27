Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ne kadar olacak, ne kadar artacak? 2024 GSS prim oranı ne zaman belirlenecek? - Merak Edilenler Haberleri

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ne kadar olacak, ne kadar artacak? 2024 GSS prim oranı ne zaman belirlenecek? - Merak Edilenler Haberleri

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Kanunen zorunlu olan Genel Sağlık Sigortası primleri, asgari ücrete göre belirleniyor. Bugün saat 16.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen asgari ücret zammı ile 2024 GSS prim tutarları da açıklığa kavuşacak. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karara göre; vatandaşların GSS prim borcu olsa dahi sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden yararlanabilecek. Peki, 2024 yılında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...