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        Haberler Gündem Güvenlik Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesini ziyaret etti

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Çıldıroba Üs Bölgesini ziyaret etti

        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kilis'te Suriye'nin sıfır noktasındaki Çıldıroba Üs Bölgesi'ni ziyaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 19:44 Güncelleme: 14.12.2023 - 19:44
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        Orgeneral Burak sıfır noktasında
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        Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 14 Aralık'ta, 2'nci Ordu Komutanlığı ziyaretinden sonra Çıldıroba Üs Bölgesi'ne geçmiş, inceleme ve denetlemelerini müteakip birlik komutanları ile uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirmiş ve personele hitap etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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        #Metin Gürak
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