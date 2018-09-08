General Diaz - Club Guarani düellosu

General Diaz ve Club Guarani, 09 Eylül 2018 Pazar günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. Maç öncesi General Diaz 5 puanla 12. sırada, Club Guarani 9 puanla 8. sırada bulunuyor. General Diaz, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Club Guarani son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 563. İddaa'da General Diaz kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Club Guarani kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu.

General Diaz son hafta oynanan Deportivo Santani maçında 0-1 kazandı.

Club Guarani, Sportivo Luqueno karşılaşmaında 1-4 yenildi.

General Diaz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. General Diaz, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Club Guarani, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Club Guarani, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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