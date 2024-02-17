Genetik mirasın izleri: Akrabalarının görsel ikizi gibi duran kişilerin fotoğrafları
Bazen bir ebeveyne ya da yakın bir akrabaya baktığımızda aynada kendimizi görüyormuşuz gibi hissedebiliriz. Bunun yanı sıra bazı insanların benzerlikleri, birinin klonuymuş gibi görünmelerini de sağlayabilir. İşte, sizin için sosyal medyada akrabalarının kopyası olduğunu paylaşan insanların fotoğrafları!
Genler, kalıtsal özelliklerin ebeveynlerden yavrularına aktarılmasını sağlayan moleküler birimdir. Örneğin fiziksel görünüşünüzün aile büyüklerinden birisine benzemesi, belirli özelliklerin genetik olarak aktarılmasından kaynaklanabilir. Bu noktada benzerlikler sizi şaşırtabilir. İşte, ailesine olan benzerliğinden dolayı şaşıran insanların fotoğrafları ve yorumları...
''Sizce de babaannemin görsel ikizi gibi durmuyor muyum?''
''Babam ve ben, mezuniyetlerimizde 30 yıl arayla aynı kravatı taktık. Bu planlanmış bir şey değildi; kravata ihtiyacım vardı, babam bunu verdi ve bir hafta sonra bu detayı fark ettim.''
''Kocam ve kızımın bebeklik fotoğrafları arasında hiçbir fark göremiyorum.''
''Bugün bana bu fotoğrafı kuzenim gönderdi. Büyük büyükannemin (1894-1961) aynısı olduğumu asla bilmiyordum.''
''Hayatım boyunca insanlar bana 'annen de senin yaşındayken böyle görünüyordu' dedi. Solda yer alan fotoğrafta annemin küçüklüğü var, şimdi ne demek istediklerini anlıyorum.''
''İkimizin de 29 yaşında olduğu fotoğraflara bakar mısınız? Babamın ufak bir kopyasıyım.''
''Norveçli büyük büyükannem ile çok benzediğimiz söyleniyor. Ancak yaptırdığım gen testine göre sadece yüzde 26 oranında İskandinav kökenine sahibim. Sanırım genleri çok güçlüydü.''
''Anneannemin aynısıyım, hiçbir fark yok.''