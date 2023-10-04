Geniş bir açıdan bakıldığında büyük bir hayal kırıklığı yaratan ilginç fotoğraflar
Hepimiz zaman zaman hata yaparız ancak bazı hataları unutmak o kadar kolay değildir özellikle bir daha değişiklik yapamıyorsak! Elbette hayat her zaman bir yolunu bulur ama yine de geriye trajikomik fotoğraflar bırakır.
"Okulumun yeni merdiveni."
"Erkek arkadaşımdan akşam yemeği için kruvasan pişirmesini istedim."
"Sonsuza kadar koni."
" Bunu okulumun tiyatro odasında gördüm."
"Yoga matı oldukça karamsar."
Hiçbir şey mümkün değil.
"Bir şeyler ters gidiyor, bunu hissedebiliyorum."
"Çatallarımdan biri kesilmeden geldi."
"Bu iki arkalıklı park bankı."
"Engelliler için kolay ulaşılabilir acil durum butonunun kurulması."
"Son adıma dikkat edin, bu bir felaket!"
"Burada bir şeyler yanlış."
"Bu saat yıllardır evimizde ve bazen kafa karıştırıcı olabiliyor."