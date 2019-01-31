Buna göre; geniş para arzı M3, Ekim 2018 döneminde yıllık yüzde 20,5 büyümenin ardından Kasım 2018 döneminde yüzde 15,9 büyüdü. En dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay gerçekleşen yüzde 19,6’dan yüzde 13,2’ye düştü.

Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Kasım 2018’de bir önceki aya göre bir miktar gerileyerek yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemlerde finansal olmayan kuruluşlara verilen kredilerdeki yıllık artış yüzde 22 den yüzde 14,1’e düştü.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü. Kasım 2018’de geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık yüzde 15,9 oranındaki büyümede yüzde 11,5 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 3 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 18,9’u özel sektörden yüzde 2,4’ü genel yönetimden ve yüzde 0,5’i banka dışı finansal kuruluşlardan alacaklarda artış şeklinde oldu. Diğer taraftan net dış varlıklar yüzde 0,4 ve diğer kalemler (net) yüzde 5,6 oranında azalış olarak katkı yaptı.



