Genk - Club Brugge rakamlar

Genk ve Club Brugge, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Genk 33 puanla 1. sırada, Club Brugge 30 puanla 2. sırada bulunuyor. Genk, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Club Brugge, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 380. İddaa'da Genk kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Club Brugge kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Genk önceki hafta Anderlecht mücadelesinde 1-2 kazandı.

Club Brugge ise KAA Gent karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, alan Genk, 14 gol attı ve 5 gol yedi.

Club Brugge, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Club Brugge, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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