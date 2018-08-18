Genk - Sporting Charleroi karşılaşma önü

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Genk, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Sporting Charleroi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 7 puanlı Genk 3. sırada bulunuyor, Sporting Charleroi 3 puana sahip ve 9. sırada. Genk son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sporting Charleroi, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 576 kodlu maçı oynayanlar; Genk galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 4.30, Sporting Charleroi galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Genk son haftadaki Anderlecht müsabasında 1-2 kazandı.

Sporting Charleroi ise Standard Liege maçında 0-0 berabere kaldı.

Genk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Genk, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Sporting Charleroi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sporting Charleroi, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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