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        Haberler Spor Futbol İtalya Genoa: 2 Napoli: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Genoa: 2 Napoli: 2 MAÇ SONUCU

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında son şampiyon Napoli, deplasmanda Genoa ile 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 03:16 Güncelleme: 17.09.2023 - 03:16
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        Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'ndaki müsabakada, ev sahibi Genoa, 40. dakikada Mattia Bani ve 56. dakika Mateo Retegui'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

        Konuk Napoli, bu gollere 76. dakikada Giacomo Raspadori ve 84. dakikada Matteo Politano'nun golleriyle karşılık verdi: 2-2.

        Maçta başka gol olmayınca Napoli, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Böylece iki takım da 1'er puana razı oldu.

        Bu sonuçla Napoli, bu sezonki ilk beraberliğini alırken puanını 7 yaptı ve puan tablosunda 5. sırada konumlandı. Genoa ise 4 puanla 12. sırada yer buldu.

        Serie A'ya bugün oynanacak 5 maçla devam edilecek.

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