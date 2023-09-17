Genoa: 2 Napoli: 2 MAÇ SONUCU

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'ndaki müsabakada, ev sahibi Genoa, 40. dakikada Mattia Bani ve 56. dakika Mateo Retegui'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Konuk Napoli, bu gollere 76. dakikada Giacomo Raspadori ve 84. dakikada Matteo Politano'nun golleriyle karşılık verdi: 2-2.

Maçta başka gol olmayınca Napoli, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Böylece iki takım da 1'er puana razı oldu.

Bu sonuçla Napoli, bu sezonki ilk beraberliğini alırken puanını 7 yaptı ve puan tablosunda 5. sırada konumlandı. Genoa ise 4 puanla 12. sırada yer buldu.

Serie A'ya bugün oynanacak 5 maçla devam edilecek.